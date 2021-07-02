***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
02.07.2021 12:18
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2021 tarih ve E-12233903-315.01.01-8119 sayılı izin yazısı ile Şirketimizin, "Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. OC Hedef Gayrimenkul Yatırım Fonu"'nun kuruluşuna izin verimesi talebi olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945678
BIST
13:501.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
13:508,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
13:5010,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
13:50499,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,78
|Açılış
|: 499,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler13:50
|EUKYO
|6,60
|4.849.382
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.120.694
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.357.930
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.361.457
|% 9,82
|
|YAPRK
|36,00
|6.165.613
|% 8,56
|
|METUR
|5,40
|51.578.798
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|57.870.516
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|381.956
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,83
|113.563
|% -9,88
|
|PKENT
|2.630,00
|1.192.379
|% -7,54
|
|THYAO
|13,78
|823.682.452
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,28
|532.269.118
|% 4,05
|
|ARCLK
|31,80
|509.564.124
|% 6,57
|
|KOZAL
|114,80
|327.690.173
|% -3,12
|
|GARAN
|8,40
|253.492.130
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|126.110.091
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,12
|70.142.296
|% 1,82
|
|THYAO
|13,78
|823.682.452
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,17
|122.196.088
|% -0,91
|
|GARAN
|8,40
|253.492.130
|% -0,59
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6956
|8,6975
|% 0,54
|
|Euro
|10,2891
|10,2942
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9181
|11,9779
|% 0,42
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 0,58
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|10,65
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|12,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|20,28
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,81
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|-0,24
|