***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2021 tarih ve E-12233903-315.01.01-8119 sayılı izin yazısı ile Şirketimizin, "Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. OC Hedef Gayrimenkul Yatırım Fonu"'nun kuruluşuna izin verimesi talebi olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945678BIST