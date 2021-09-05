***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1154 sayılı toplantısında onaylanan ve 02.09.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10309 sayılı yazısı ile bildirilmiş olan Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu İzahnamesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961855BIST