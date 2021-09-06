***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
06.09.2021 12:34
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1154 sayılı toplantısında onaylanan ve 02.09.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10309 sayılı yazısı ile bildirilmiş olan Nurol Portföy Altın Fonu İzahnamesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961904
BIST
15:571.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,88
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:578,4612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5710,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:57488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ORCAY
|14,33
|160.339.544
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.135.377
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.331.382
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.623.883
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.592.546
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.985.440
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.174.658
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.887.496
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.055.405
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4580
|8,4612
|% -0,01
|
|Euro
|10,0177
|10,0257
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6845
|11,7431
|% 0,59
|
|Frank
|9,1826
|9,2379
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,12
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|