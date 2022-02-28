***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Garantili Şemsiye Fon kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulununun 10.02.2022 tarih ve 7/189 sayılı toplantısında izin verilmiştir. İlgili fonun iç tüzüğü 28.02.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005003BIST