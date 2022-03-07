***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.02.2022 tarih ve 85 sayılı kararı ile 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden 6.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı izin başvurusu, SPK tarafından 03.03.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-18056 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Artırılan 9.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının rüçhan hakkı kısıtlaması yapılmaksızın, şirketin halihazırdaki tek hissedarı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008015BIST