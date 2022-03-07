***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
07.03.2022 23:19
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.02.2022 tarih ve 85 sayılı kararı ile 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden 6.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı izin başvurusu, SPK tarafından 03.03.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-18056 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Artırılan 9.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının rüçhan hakkı kısıtlaması yapılmaksızın, şirketin halihazırdaki tek hissedarı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008015
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1706
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5071
En Düşük
14,1994
18:0515,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1083
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,8899
En Düşük
15,4420
18:05922,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 23,36
|Açılış
|: 922,60
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
928,10
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3681
|14,3848
|% 1,20
|
|Euro
|15,6173
|15,6843
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,7849
|18,8791
|% 0,04
|
|Frank
|15,4639
|15,5571
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8195
|3,8387
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|26,69
|
|Altın Gr.
|923
|923
|23,66
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,14
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,87
|
Seans Raporu
18:05
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