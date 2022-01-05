***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.01.2022 18:13
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.756.472 1.436.293
Satışların Maliyeti
-1.383.404 -1.342.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
373.068 94.101
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
373.068 94.101
Genel Yönetim Giderleri
26 -86.806 -60.123
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -2.414 -219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 8.692 6.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -18.539 -19.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
274.001 20.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 18.037 1.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -10 -7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.490.643 642.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.782.671 664.446
Finansman Gelirleri
29 336.461 193.585
Finansman Giderleri
29 -1.292.486 -1.015.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
826.646 -157.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.331 -10.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 62.331 -10.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
888.977 -167.668
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -70 -628
DÖNEM KARI (ZARARI)
888.907 -168.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
888.907 -168.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-408.863 -385.553
Dönem Karı (Zararı)
888.907 -168.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
888.907 -168.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.506.018 -397.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.966 62.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.955 17
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.497 -446
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.542 463
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-181.983 197.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.490.643 -642.424
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.490.643 -642.424
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-62.331 10.192
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
121.036 -25.040
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.018 -97
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
177.551 3.603
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.425 72.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.800 -20.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-217.255 -83.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-201.942 -117.654
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.642 -3.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
527.878 66.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
527.878 66.333
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
106.902 -37.398
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
106.902 -37.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
310.644 73.710
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
310.644 73.710
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
169.600 34.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.409 19.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-151.409 19.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-439.560 -561.808
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30.697 176.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
589.911 -23.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.111 -40.836
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.912 -40.623
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199 -213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.818 -11.160
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-22.422 -180
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
695.262 28.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-191.882 229.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.910 170.913
Kredilerden Nakit Girişleri
474.910 170.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-666.792 58.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.834 -179.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.834 -179.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
478.741 452.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
467.907 272.812
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 467.907 478.741
Finansal Yatırımlar
1.665.728 984.002
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 1.665.128 982.933
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
600 1.069
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 600 1.069
Ticari Alacaklar
955.805 629.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 42.409 36.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 913.396 592.699
Diğer Alacaklar
128.327 75.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 86.876 47.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 41.451 27.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.080.667 863.412
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
13 1.080.667 863.412
Stoklar
13 778.836 576.894
Peşin Ödenmiş Giderler
26.158 16.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 26.158 16.173
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 157.407 183.236
Diğer Dönen Varlıklar
258.154 106.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 258.154 106.745
ARA TOPLAM
5.518.989 3.914.005
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.518.989 3.914.005
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14 208.544 185.653
Ticari Alacaklar
6.491 3.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.491 3.706
Diğer Alacaklar
1.447 29.337
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.447 3.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 6.375.067 4.884.424
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.637.821 1.609.003
Maddi Duran Varlıklar
15 331.733 331.590
Arazi ve Arsalar
6.519 5.334
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.023 1.064
Binalar
20.708 26.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
210.179 199.327
Taşıtlar
27.984 26.626
Mobilya ve Demirbaşlar
25.460 21.987
Özel Maliyetler
1 1
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.492 187
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
35.367 50.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.203 24.201
Şerefiye
17 23.333 23.333
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 870 868
Peşin Ödenmiş Giderler
2.664 7
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.664 7
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 37.740 5.003
Diğer Duran Varlıklar
117.115 216.374
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
31 51.716 29.939
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30 65.399 186.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.742.825 7.289.298
TOPLAM VARLIKLAR
14.261.814 11.203.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
358.124 456.149
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
358.124 456.149
Banka Kredileri
8 203.474 306.165
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 123.691 115.819
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.959 34.165
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
1.170.591 691.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 111.326 36.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.059.265 655.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 26.412 13.880
Diğer Borçlar
173.687 118.424
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 140.504 88.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.183 29.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
307.882 158.240
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 233.278 126.376
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
23 74.604 31.864
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
392 1.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 392 1.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 26.645
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.480 6.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.740 1.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.740 4.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.356 32.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 30.356 32.185
ARA TOPLAM
2.103.569 1.477.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.103.569 1.477.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.113.116 4.540.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.113.116 4.540.181
Banka Kredileri
8 4.961.298 4.351.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 151.818 189.075
Ticari Borçlar
853.269 804.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 853.269 804.771
Diğer Borçlar
638.485 346.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 638.460 346.846
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25 25
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
262.037 135.178
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
23 262.037 135.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.586 5.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 61.586 5.886
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 29.607 60.137
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
104 46.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 104 46.422
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.958.204 5.939.446
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.061.773 7.417.263
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.200.041 3.786.040
Ödenmiş Sermaye
24 445.471 445.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.524.206 2.014.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
857.363 857.444
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 857.363 857.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 340.860 522.843
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 1.325.983 634.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
468.111 440.975
Yasal Yedekler
24 468.111 440.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
873.346 584.178
Net Dönem Karı veya Zararı
888.907 300.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.200.041 3.786.040
TOPLAM KAYNAKLAR
14.261.814 11.203.303
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
445.471 -3.620 853.999 532.414 440.975 389.909 168.562 2.827.710 2.827.710
Transferler
-114.264 282.826 -168.562 -435 -435
Dönem Karı (Zararı)
-168.296 -168.296 -168.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-435 -80 208.635 208.120 208.120
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
76.484 76.484 76.484
Dönem Sonu Bakiyeler
445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.055 0 853.919 0 0 0 741.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.711 0 0 0 749.219 -168.296 0 2.944.018 2.944.018
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
445.471 -4.519 1.496.192 522.843 440.975 584.178 300.901 3.786.041 3.786.041
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
27.136 273.765 -300.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
888.907 888.907 888.907
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.507 695.180 -181.983 509.690 509.690
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.026 0 2.191.372 0 0 0 340.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468.111 0 0 0 873.346 0 888.907 5.200.041 5.200.041
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
888.907 -168.296
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
525.093 255.910
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-82 -80
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.571 -418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-181.983 197.950
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
710.665 58.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-936 -17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-936 -17
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
525.093 255.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.414.000 87.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.414.000 87.614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989072
BIST