***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.756.472 1.436.293Satışların Maliyeti-1.383.404 -1.342.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)373.068 94.101Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)373.068 94.101Genel Yönetim Giderleri26 -86.806 -60.123Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -2.414 -219Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 8.692 6.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -18.539 -19.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)274.001 20.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 18.037 1.388Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -10 -7Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 1.490.643 642.424FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.782.671 664.446Finansman Gelirleri29 336.461 193.585Finansman Giderleri29 -1.292.486 -1.015.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)826.646 -157.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri62.331 -10.192Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 62.331 -10.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)888.977 -167.668DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30 -70 -628DÖNEM KARI (ZARARI)888.907 -168.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları888.907 -168.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-408.863 -385.553Dönem Karı (Zararı)888.907 -168.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)888.907 -168.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.506.018 -397.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler53.966 62.287Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler54.955 17Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler56.497 -446Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.542 463Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-181.983 197.950Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.490.643 -642.424İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.490.643 -642.424Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-62.331 10.192Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler121.036 -25.040Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.018 -97İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler177.551 3.603Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-329.425 72.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.800 -20.226Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-217.255 -83.616Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-201.942 -117.654Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.642 -3.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler527.878 66.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)527.878 66.333Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler106.902 -37.398Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)106.902 -37.398Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler310.644 73.710İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)310.644 73.710Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)169.600 34.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-151.409 19.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-151.409 19.144Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-439.560 -561.808Vergi İadeleri (Ödemeleri)30.697 176.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI589.911 -23.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.111 -40.836Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.912 -40.623Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-199 -213Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.818 -11.160Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-22.422 -180Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)695.262 28.694FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-191.882 229.388Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri474.910 170.913Kredilerden Nakit Girişleri474.910 170.913Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-666.792 58.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.834 -179.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.834 -179.647DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ478.741 452.459DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ467.907 272.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 467.907 478.741Finansal Yatırımlar1.665.728 984.002Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar12 1.665.128 982.933Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar600 1.069Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar7 600 1.069Ticari Alacaklar955.805 629.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 42.409 36.466İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 913.396 592.699Diğer Alacaklar128.327 75.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 86.876 47.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 41.451 27.664Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.080.667 863.412Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları13 1.080.667 863.412Stoklar13 778.836 576.894Peşin Ödenmiş Giderler26.158 16.173İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 26.158 16.173Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 157.407 183.236Diğer Dönen Varlıklar258.154 106.745İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 258.154 106.745ARA TOPLAM5.518.989 3.914.005TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.518.989 3.914.005DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar14 208.544 185.653Ticari Alacaklar6.491 3.706İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.491 3.706Diğer Alacaklar1.447 29.337İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.447 3.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 6.375.067 4.884.424Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.637.821 1.609.003Maddi Duran Varlıklar15 331.733 331.590Arazi ve Arsalar6.519 5.334Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.023 1.064Binalar20.708 26.425Tesis, Makine ve Cihazlar210.179 199.327Taşıtlar27.984 26.626Mobilya ve Demirbaşlar25.460 21.987Özel Maliyetler1 1Taşıyıcı Bitkiler0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar4.492 187Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar35.367 50.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.203 24.201Şerefiye17 23.333 23.333Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 870 868Peşin Ödenmiş Giderler2.664 7İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.664 7Ertelenmiş Vergi Varlığı31 37.740 5.003Diğer Duran Varlıklar117.115 216.374İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar31 51.716 29.939İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar30 65.399 186.435TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.742.825 7.289.298TOPLAM VARLIKLAR14.261.814 11.203.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar358.124 456.149İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar358.124 456.149Banka Kredileri8 203.474 306.165Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 123.691 115.819Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 30.959 34.165Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar1.170.591 691.211İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 111.326 36.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.059.265 655.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 26.412 13.880Diğer Borçlar173.687 118.424İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 140.504 88.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 33.183 29.853Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler307.882 158.240Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 233.278 126.376Diğer Sözleşme Yükümlülükleri23 74.604 31.864Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)392 1.010İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 392 1.010Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 26.645Kısa Vadeli Karşılıklar9.480 6.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.740 1.943Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 6.740 4.775Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.356 32.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 30.356 32.185ARA TOPLAM2.103.569 1.477.817TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.103.569 1.477.817UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.113.116 4.540.181İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.113.116 4.540.181Banka Kredileri8 4.961.298 4.351.106Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 151.818 189.075Ticari Borçlar853.269 804.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 853.269 804.771Diğer Borçlar638.485 346.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 638.460 346.846İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 25 25Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler262.037 135.178Diğer Sözleşme Yükümlülükleri23 262.037 135.178Uzun Vadeli Karşılıklar61.586 5.886Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 61.586 5.886Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 29.607 60.137Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler104 46.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 104 46.422TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.958.204 5.939.446TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.061.773 7.417.263ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.200.041 3.786.040Ödenmiş Sermaye24 445.471 445.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.524.206 2.014.515Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)857.363 857.444Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 857.363 857.444Yabancı Para Çevrim Farkları24 340.860 522.843Diğer Kazançlar (Kayıplar)24 1.325.983 634.228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler468.111 440.975Yasal Yedekler24 468.111 440.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları873.346 584.178Net Dönem Karı veya Zararı888.907 300.901TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.200.041 3.786.040TOPLAM KAYNAKLAR14.261.814 11.203.303Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler445.471 -3.620 853.999 532.414 440.975 389.909 168.562 2.827.710 2.827.710Transferler-114.264 282.826 -168.562 -435 -435Dönem Karı (Zararı)-168.296 -168.296 -168.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-435 -80 208.635 208.120 208.120Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)76.484 76.484 76.484Dönem Sonu Bakiyeler445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.055 0 853.919 0 0 0 741.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.711 0 0 0 749.219 -168.296 0 2.944.018 2.944.018Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler445.471 -4.519 1.496.192 522.843 440.975 584.178 300.901 3.786.041 3.786.041Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler27.136 273.765 -300.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)888.907 888.907 888.907Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.507 695.180 -181.983 509.690 509.690Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.026 0 2.191.372 0 0 0 340.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468.111 0 0 0 873.346 0 888.907 5.200.041 5.200.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)888.907 -168.296DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar525.093 255.910Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-82 -80Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.571 -418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları-181.983 197.950Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları710.665 58.475Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-936 -17Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-936 -17Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)525.093 255.910TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.414.000 87.614Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.414.000 87.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989072BIST