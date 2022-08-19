***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:10
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 3.123.471 1.756.472
Satışların Maliyeti
24 -2.791.140 -1.383.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
332.331 373.068
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
332.331 373.068
Genel Yönetim Giderleri
-173.373 -86.806
Pazarlama Giderleri
0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.772 -2.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 6.237 8.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -19.966 -18.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.457 273.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 93.280 18.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -5.010 -10
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 4.221.251 1.490.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.449.978 1.782.628
Finansman Gelirleri
27 259.178 336.461
Finansman Giderleri
27 -2.623.427 -1.292.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.085.729 826.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
90.877 62.332
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 90.877 62.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.176.606 888.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.176.606 888.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.176.606 888.979
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.240.572 -5.773
Dönem Karı (Zararı)
2.176.606 888.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.176.606 888.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.130.203 -1.091.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.713 53.966
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.979 9.892
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.979 9.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.326 56.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.492 56.497
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.834 303
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
522.048 403.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
522.048 403.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-385.256 -60.978
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.221.251 -1.490.643
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.221.251 -1.490.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-90.877 -62.332
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.885 -1.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
626.396 164.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.244 -339.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.244 -339.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.388 -24.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.388 -24.800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-178.801 -217.255
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-178.801 -217.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-515.702 -201.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.572 -12.642
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
950.298 527.878
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
950.298 527.878
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
37.746 106.902
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
37.746 106.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
317.901 311.262
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
317.901 311.262
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
88.293 168.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.623 -154.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.623 -154.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.327.201 -37.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
86.629 32.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.130.206 589.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.714 -54.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.177 -53.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
463 -199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.235 -28.818
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.020.257 672.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.180.872 -594.933
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.808.883 474.910
Kredilerden Nakit Girişleri
1.808.883 474.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-522.048 -403.051
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
894.037 -666.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.906 -10.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.906 -10.834
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
841.687 478.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.781 467.907
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 651.781 841.687
Finansal Yatırımlar
382.123 1.275.845
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 381.427 1.275.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
696 706
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 696 706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
814.535 851.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.467 8.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 802.068 842.885
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
263.087 132.155
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 27.194 18.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 235.893 113.419
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.218.594 1.039.793
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
13 1.218.594 1.039.793
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 1.352.563 836.861
Peşin Ödenmiş Giderler
76.635 51.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 76.635 51.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 37.037 168.143
Diğer Dönen Varlıklar
279.117 243.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 279.117 243.335
ARA TOPLAM
5.075.472 5.440.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.075.472 5.440.859
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14 186.007 197.392
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
812.951 894.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 806.701 889.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.250 4.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 14.618.967 10.397.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.714.032 1.649.466
Maddi Duran Varlıklar
15 471.459 481.168
Arazi ve Arsalar
13.493 9.979
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
994 1.031
Binalar
104.103 90.440
Tesis, Makine ve Cihazlar
268.904 291.305
Taşıtlar
35.759 33.554
Mobilya ve Demirbaşlar
23.910 25.715
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
24.296 29.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.755 24.375
Şerefiye
17 23.333 23.333
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 422 1.042
Peşin Ödenmiş Giderler
225 6
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 225 6
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 784.694 268.603
Diğer Duran Varlıklar
132.027 87.550
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
28 132.027 87.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.744.117 14.000.772
TOPLAM VARLIKLAR
23.819.589 19.441.631
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
602.119 554.574
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
602.119 554.574
Banka Kredileri
8 343.729 357.417
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 198.769 174.681
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 59.621 22.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.762 10.762
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.762 10.762
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.762 10.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.684.610 1.266.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.908 3.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.680.702 1.262.971
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 56.096 28.792
Diğer Borçlar
33.499 108.955
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 258 73.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.241 35.227
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
350.074 312.328
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 350.074 312.328
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.002 86.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 81.002 86.721
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.638 17.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 34.238 3.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 19.400 14.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.005 53.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 50.005 53.779
ARA TOPLAM
2.921.805 2.440.240
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.921.805 2.440.240
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.742.727 6.981.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.742.727 6.981.389
Banka Kredileri
8 7.226.543 5.481.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 16.184 99.997
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 1.500.000 1.400.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.562.929 1.030.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.562.929 1.030.632
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
2.218.788 1.863.331
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.211.641 1.861.543
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.147 1.788
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
381.034 287.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 381.034 287.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.633 10.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 7.633 10.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 477.649 52.918
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
76.939 62.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 76.939 62.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.467.699 10.288.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.389.504 12.728.264
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.430.085 6.713.367
Ödenmiş Sermaye
23 445.471 445.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
805.448 848.753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
805.448 848.753
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 809.729 856.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -4.281 -7.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.707 1.954.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 -302.966 877.687
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
148.259 1.076.629
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 148.259 1.076.629
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
263.893 367.203
Yasal Yedekler
23 263.893 367.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 3.893.374 875.088
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.176.606 2.222.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.430.085 6.713.367
TOPLAM KAYNAKLAR
23.819.589 19.441.631
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
445.471 831.280 -4.519 456.731 638.747 340.276 603.602 287.989 3.599.577 3.599.577
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
27.136 260.853 -287.989 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
888.979 888.979 888.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81 -3.507 -60.978 695.262 15.403 646.099 646.099
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831.199 0 -8.026 0 0 0 0 395.753 0 0 0 0 0 0 0 1.334.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.412 0 0 0 879.858 0 888.979 5.134.655 5.134.655
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
445.471 856.131 -7.378 877.687 1.076.629 367.203 875.088 2.222.536 6.713.367 6.713.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-103.310 2.325.846 -2.222.536 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.176.606 2.176.606 2.176.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.402 3.097 -385.256 -928.370 325 -1.356.606 -1.356.606
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-795.397 692.115 -103.282 -103.282
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.729 0 -4.281 0 0 0 0 -302.966 0 0 0 0 0 0 0 148.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.893 0 0 0 3.893.374 0 2.176.606 7.430.085 0 7.430.085
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.176.606 888.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.463 11.815
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-46.402 -81
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.097 -2.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
325 15.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-483 -936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-483 -936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.313.626 634.284
Yabancı Para Çevrim Farkları
-385.256 -60.978
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-385.256 -60.978
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-928.370 695.262
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-928.370 695.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.357.089 646.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
819.517 1.535.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
819.517 1.535.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057176
BIST