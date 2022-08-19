***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 3.123.471 1.756.472Satışların Maliyeti24 -2.791.140 -1.383.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)332.331 373.068Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)332.331 373.068Genel Yönetim Giderleri-173.373 -86.806Pazarlama GiderleriAraştırma ve Geliştirme Giderleri-4.772 -2.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 6.237 8.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -19.966 -18.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.457 273.958Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 93.280 18.037Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -5.010 -10Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 4.221.251 1.490.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.449.978 1.782.628Finansman Gelirleri27 259.178 336.461Finansman Giderleri27 -2.623.427 -1.292.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.085.729 826.647Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri90.877 62.332Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 90.877 62.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.176.606 888.979DÖNEM KARI (ZARARI)2.176.606 888.979Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.176.606 888.979Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.240.572 -5.773Dönem Karı (Zararı)2.176.606 888.979Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.176.606 888.979Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.130.203 -1.091.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler55.713 53.966Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.979 9.892Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.979 9.892Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.326 56.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.492 56.497Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.834 303Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler522.048 403.051Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler522.048 403.051Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-385.256 -60.978Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.221.251 -1.490.643İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-4.221.251 -1.490.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-90.877 -62.332Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-46.885 -1.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler626.396 164.298Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.244 -339.317İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31.244 -339.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.388 -24.800İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.388 -24.800Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-178.801 -217.255Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-178.801 -217.255Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-515.702 -201.942Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.572 -12.642Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler950.298 527.878İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)950.298 527.878Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler37.746 106.902Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)37.746 106.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler317.901 311.262İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)317.901 311.262Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)88.293 168.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.623 -154.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.623 -154.768Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.327.201 -37.984Vergi İadeleri (Ödemeleri)86.629 32.211YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.130.206 589.872Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.714 -54.111Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.177 -53.912Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları463 -199Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.235 -28.818Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.020.257 672.801FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.180.872 -594.933Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.808.883 474.910Kredilerden Nakit Girişleri1.808.883 474.910Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-522.048 -403.051Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)894.037 -666.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.906 -10.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.906 -10.834DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ841.687 478.741DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.781 467.907Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 651.781 841.687Finansal Yatırımlar382.123 1.275.845Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar12 381.427 1.275.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar696 706Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar7 696 706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar814.535 851.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 12.467 8.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 802.068 842.885Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar263.087 132.155İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 27.194 18.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 235.893 113.419Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.218.594 1.039.793Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları13 1.218.594 1.039.793Türev AraçlarStoklar10 1.352.563 836.861Peşin Ödenmiş Giderler76.635 51.282İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 76.635 51.282Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 37.037 168.143Diğer Dönen Varlıklar279.117 243.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 279.117 243.335ARA TOPLAM5.075.472 5.440.859TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.075.472 5.440.859DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar14 186.007 197.392Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar812.951 894.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 806.701 889.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.250 4.857Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 14.618.967 10.397.717Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.714.032 1.649.466Maddi Duran Varlıklar15 471.459 481.168Arazi ve Arsalar13.493 9.979Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri994 1.031Binalar104.103 90.440Tesis, Makine ve Cihazlar268.904 291.305Taşıtlar35.759 33.554Mobilya ve Demirbaşlar23.910 25.715Faaliyet Kiralamasına Konu VarlıklarDiğer Maddi Duran Varlıklar24.296 29.144Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.755 24.375Şerefiye17 23.333 23.333Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 422 1.042Peşin Ödenmiş Giderler225 6İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 225 6Ertelenmiş Vergi Varlığı28 784.694 268.603Diğer Duran Varlıklar132.027 87.550İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar28 132.027 87.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.744.117 14.000.772TOPLAM VARLIKLAR23.819.589 19.441.631KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar602.119 554.574İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar602.119 554.574Banka Kredileri8 343.729 357.417Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 198.769 174.681Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 59.621 22.476Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.762 10.762İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.762 10.762Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 10.762 10.762İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.684.610 1.266.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.908 3.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.680.702 1.262.971Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 56.096 28.792Diğer Borçlar33.499 108.955İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 258 73.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 33.241 35.227Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler350.074 312.328Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 350.074 312.328Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.002 86.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 81.002 86.721Kısa Vadeli Karşılıklar53.638 17.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 34.238 3.216Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 19.400 14.504Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.005 53.779İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 50.005 53.779ARA TOPLAM2.921.805 2.440.240TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.921.805 2.440.240UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.742.727 6.981.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.742.727 6.981.389Banka Kredileri8 7.226.543 5.481.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 16.184 99.997İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 1.500.000 1.400.000Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.562.929 1.030.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.562.929 1.030.632Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar2.218.788 1.863.331İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 2.211.641 1.861.543İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.147 1.788Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)381.034 287.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 381.034 287.022Uzun Vadeli Karşılıklar7.633 10.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 7.633 10.163Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 477.649 52.918Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler76.939 62.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 76.939 62.569TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.467.699 10.288.024TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.389.504 12.728.264ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.430.085 6.713.367Ödenmiş Sermaye23 445.471 445.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)805.448 848.753Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)805.448 848.753Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 809.729 856.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -4.281 -7.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-154.707 1.954.316Yabancı Para Çevrim Farkları23 -302.966 877.687Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)148.259 1.076.629Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)23 148.259 1.076.629Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler263.893 367.203Yasal Yedekler23 263.893 367.203Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 3.893.374 875.088Net Dönem Karı veya Zararı23 2.176.606 2.222.536TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.430.085 6.713.367TOPLAM KAYNAKLAR23.819.589 19.441.631Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler445.471 831.280 -4.519 456.731 638.747 340.276 603.602 287.989 3.599.577 3.599.577Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler27.136 260.853 -287.989 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)888.979 888.979 888.979Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81 -3.507 -60.978 695.262 15.403 646.099 646.099Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831.199 0 -8.026 0 0 0 0 395.753 0 0 0 0 0 0 0 1.334.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.412 0 0 0 879.858 0 888.979 5.134.655 5.134.655Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler445.471 856.131 -7.378 877.687 1.076.629 367.203 875.088 2.222.536 6.713.367 6.713.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-103.310 2.325.846 -2.222.536 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)2.176.606 2.176.606 2.176.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.402 3.097 -385.256 -928.370 325 -1.356.606 -1.356.606Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-795.397 692.115 -103.282 -103.282Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler445.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.729 0 -4.281 0 0 0 0 -302.966 0 0 0 0 0 0 0 148.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.893 0 0 0 3.893.374 0 2.176.606 7.430.085 0 7.430.085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.176.606 888.979DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.463 11.815Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-46.402 -81Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.097 -2.571Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları325 15.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-483 -936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-483 -936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.313.626 634.284Yabancı Para Çevrim Farkları-385.256 -60.978Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-385.256 -60.978Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-928.370 695.262Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-928.370 695.262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.357.089 646.099TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)819.517 1.535.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları819.517 1.535.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057176BIST