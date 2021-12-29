***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Borçlanma Aracı ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan borçlanma aracı ihraç limit belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986873BIST