***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol İnşaat ve Ticaret A.Ş nin 18.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 02.12.2022 tarih ve 70/1700 sayılı kararı ile SPK tarafından onaylanan 1.000.000.000 TL. tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085122BIST