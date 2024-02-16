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***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

16.02.2024 14:42
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin 04/12/2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2.000.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2024 tarih ve 9/208 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250043


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