***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. BORÇLANMA ARACI iHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN BİLDİRİMYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.12.2021Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol İnşaat İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Revize Basvuru Formu NUROL INSAT .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987365BIST