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***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.12.2021 12:10
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. BORÇLANMA ARACI iHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN BİLDİRİM
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.12.2021

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol İnşaat İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Revize Basvuru Formu NUROL INSAT .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987365


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Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
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Gümüş Gr. 9,90 9,91 0,15  
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