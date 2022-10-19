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***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.10.2022 09:51
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072796


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BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 149,60 459.781.456 % 10,00  
SMRTG 125,50 283.670.143 % 9,99  
PENTA 585,60 27.838.164 % 9,99  
PKENT 147,70 82.275.144 % 9,98  
MZHLD 111,70 38.557.343 % 9,94  
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13:02 Alış Satış %  
Dolar 18,5896 18,5929 % 0,05  
Euro 18,2436 18,2529 % -0,41  
Sterlin 20,9055 21,0103 % -0,36  
Frank 18,5219 18,6335 % -0,55  
Riyal 4,9335 4,9582 % -0,02  
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13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.641 -11,25  
Altın Gr. 980 980 -7,18  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.646 6.723 -41,00  
Yarım 3.238 3.287 -22,00  
Çeyrek 1.622 1.644 -12,00  
Gümüş.Ons 18,55 18,58 -0,17  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,11  
B. Petrol 90,62 90,62 0,59  
Seans Raporu 13:02
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