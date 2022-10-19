***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.10.2022 09:51
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072796
BIST
13:023.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 37,45
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:0218,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:0218,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0759
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2363
13:02981,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,45
|Açılış
|: 981,38
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler13:02
|GESAN
|149,60
|459.781.456
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|283.670.143
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.838.164
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.275.144
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.557.343
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|229.457.847
|% -6,32
|
|SEGYO
|1,58
|119.075.916
|% -5,95
|
|KIMMR
|6,80
|5.359.144
|% -5,82
|
|HKTM
|72,55
|42.795.425
|% -4,16
|
|EKIZ
|13,72
|335.799
|% -3,38
|
|THYAO
|97,90
|3.372.234.768
|% 0,67
|
|ODAS
|8,13
|3.155.838.497
|% -2,87
|
|AKBNK
|15,40
|1.879.832.131
|% 2,05
|
|YKBNK
|9,54
|1.743.233.027
|% 1,60
|
|TUPRS
|358,00
|1.585.442.938
|% -0,22
|
|ODAS
|8,13
|3.155.838.497
|% -2,87
|
|EKGYO
|4,45
|867.841.418
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,54
|1.743.233.027
|% 1,60
|
|AKBNK
|15,40
|1.879.832.131
|% 2,05
|
|ISCTR
|9,65
|1.072.078.219
|% 1,90
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5929
|% 0,05
|
|Euro
|18,2436
|18,2529
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,9055
|21,0103
|% -0,36
|
|Frank
|18,5219
|18,6335
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% -0,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.646
|6.723
|-41,00
|
|Yarım
|3.238
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|0,59
|