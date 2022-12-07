***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2022 11:42
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki__.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085121
BIST
11:554.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,18
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:5518,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:5519,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:551.064,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.064,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:53
|YESIL
|4,40
|57.072.385
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|338.014.648
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|434.441.872
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.481.238
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,02
|90.979.550
|% -9,31
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,66
|86.766.441
|% -6,15
|
|PRDGS
|12,61
|22.943.240
|% -5,97
|
|MIATK
|106,40
|25.256.044
|% -5,51
|
|KRDMD
|17,23
|4.102.875.247
|% -2,66
|
|THYAO
|136,90
|3.145.858.762
|% 0,96
|
|ASELS
|51,60
|2.815.299.848
|% 5,22
|
|PETKM
|18,43
|2.227.865.547
|% 2,39
|
|EREGL
|42,20
|1.182.908.798
|% -0,89
|
|KRDMD
|17,23
|4.102.875.247
|% -2,66
|
|PETKM
|18,43
|2.227.865.547
|% 2,39
|
|EKGYO
|7,27
|774.045.811
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,32
|872.614.744
|% 1,08
|
|TSKB
|4,00
|320.557.702
|% 0,50
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6456
|% 0,06
|
|Euro
|19,5220
|19,5262
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5874
|22,7006
|% 0,19
|
|Frank
|19,7222
|19,8410
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,04
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,77
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|-0,46
|