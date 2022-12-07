***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki__.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085121BIST