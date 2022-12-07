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***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.12.2022 11:42
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki__.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085121


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KRDMA 15,78 434.441.872 % 9,97  
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Riyal 4,9430 4,9678 % 0,04  
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Altın Ons 1.775 1.775 3,66  
Altın Gr. 1.062 1.062 0,77  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.155 7.204 4,00  
Yarım 3.465 3.522 2,00  
Çeyrek 1.738 1.760 0,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 0,20  
Gümüş Gr. 13,35 13,37 0,06  
B. Petrol 78,89 78,89 -0,46  
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