***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin 04/12/2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2.000.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2024 tarih ve 9/208 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250041BIST