***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.02.2024 14:35
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04/12/2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2.000.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2024 tarih ve 9/208 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250041
BIST