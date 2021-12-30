***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından 1,400,000,000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihraç edilmiştir.TRSNRISA2412 ISIN NOLU 1090 Gün vadeli ihraç edilen tahvil 3 ayda bir kupon ödemesi gerçekleştirecektir. Kupon Ödeme tablosu aşağıdadır.Kupon hesaplamasında Yıllık % 26,5 Basit Getiriden hesaplanan Kupon oranı % 6,6068 ya da BIST TLREF Endeksi Getirisi +Yıllık 600 baz puan ek getiri ile hesaplanacak olan kupon faizinden yüksek olan kullanılacaktır.VADE GÜN 1090 VADE BAŞLANGICI 30 Aralık 2021 Perşembe VADE SONU 24 Aralık 2024 Salı 1. KUPON ÖDEME TARİHİ 31 Mart 2022 Perşembe 2. KUPON ÖDEME TARİHİ 30 Haziran 2022 Perşembe 3. KUPON ÖDEME TARİHİ 29 Eylül 2022 Perşembe 4. KUPON ÖDEME TARİHİ 29 Aralık 2022 Perşembe 5. KUPON ÖDEME TARİHİ 30 Mart 2023 Perşembe 6. KUPON ÖDEME TARİHİ 27 Haziran 2023 Salı 7. KUPON ÖDEME TARİHİ 26 Eylül 2023 Salı 8. KUPON ÖDEME TARİHİ 26 Aralık 2023 Salı 9. KUPON ÖDEME TARİHİ 26 Mart 2024 Salı 10. KUPON ÖDEME TARİHİ 25 Haziran 2024 Salı 11. KUPON ÖDEME TARİHİ 24 Eylül 2024 Salı 12. KUPON ÖDEME TARİHİ 24 Aralık 2024 Salıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987099BIST