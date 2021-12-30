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***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2021 14:21
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından 1,400,000,000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihraç edilmiştir.  
TRSNRISA2412 ISIN NOLU 1090 Gün vadeli ihraç edilen tahvil 3 ayda bir kupon ödemesi gerçekleştirecektir. Kupon Ödeme tablosu aşağıdadır. 
Kupon hesaplamasında Yıllık % 26,5 Basit Getiriden hesaplanan Kupon oranı % 6,6068 ya da BIST TLREF Endeksi Getirisi +Yıllık 600 baz puan ek getiri ile hesaplanacak olan kupon faizinden yüksek olan kullanılacaktır.  
VADE GÜN      1090 VADE BAŞLANGICI 30 Aralık 2021 Perşembe VADE SONU 24 Aralık 2024 Salı    1. KUPON ÖDEME TARİHİ  31 Mart 2022 Perşembe  2. KUPON ÖDEME TARİHİ  30 Haziran 2022 Perşembe  3. KUPON ÖDEME TARİHİ  29 Eylül 2022 Perşembe  4. KUPON ÖDEME TARİHİ  29 Aralık 2022 Perşembe  5. KUPON ÖDEME TARİHİ  30 Mart 2023 Perşembe  6. KUPON ÖDEME TARİHİ  27 Haziran 2023 Salı  7. KUPON ÖDEME TARİHİ  26 Eylül 2023 Salı  8. KUPON ÖDEME TARİHİ  26 Aralık 2023 Salı  9. KUPON ÖDEME TARİHİ  26 Mart 2024 Salı  10. KUPON ÖDEME TARİHİ  25 Haziran 2024 Salı  11. KUPON ÖDEME TARİHİ  24 Eylül 2024 Salı  12. KUPON ÖDEME TARİHİ  24 Aralık 2024 Salı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987099


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Yarım 2.442 2.508 48,36  
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