***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 11:25
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol İnşaat borçlanma senedi ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072640
BIST
11:553.894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 46,43
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
11:5518,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
11:5518,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
11:55987,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 987,55
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PENTA
|532,40
|77.943.401
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|104.264.302
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|75.066.002
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|38.892.152
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|48.621.091
|% 9,92
|
|KIMMR
|7,22
|7.331.021
|% -9,98
|
|SEKFK
|9,02
|10.744.972
|% -7,58
|
|MEGAP
|4,51
|19.075.183
|% -6,63
|
|MEGAP
|4,51
|19.075.183
|% -6,63
|
|AGYO
|6,61
|60.180.543
|% -5,57
|
|THYAO
|98,30
|2.613.134.543
|% -0,15
|
|YKBNK
|10,04
|2.327.108.084
|% 3,40
|
|AKBNK
|15,50
|2.050.946.324
|% 4,38
|
|ASELS
|33,72
|1.936.564.947
|% 3,12
|
|EKGYO
|4,54
|1.722.018.556
|% 1,11
|
|EKGYO
|4,54
|1.722.018.556
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,04
|2.327.108.084
|% 3,40
|
|TSKB
|2,73
|577.911.440
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|352.999.914
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,76
|1.477.898.147
|% 3,94
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5885
|18,5927
|% 0,07
|
|Euro
|18,3030
|18,3098
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,9870
|21,0922
|% -0,35
|
|Frank
|18,6157
|18,7278
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,08
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,60
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,43
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.681
|6.754
|25,00
|
|Yarım
|3.255
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|0,83
|
Seans Raporu
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