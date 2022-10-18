***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol İnşaat borçlanma senedi ihracına ilişkin yönetim kurulu kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072640BIST