***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı haber sitelerinde şirketimizin tahvil ödemesini yapamadığı şeklinde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır. 2 Ekim 2023 tarihli KAP açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, yapılan işlem vadesinin dolmasına 15 ay ( 24 Aralık 2024 ) bulunan tahvilimizin yatırımcılarına vade uzatımı konusunda bir seçenek sunmaktan ibarettir. Bu çağrı, halihazırda son derece sağlıklı olan şirket bilançomuzun ve finansal performansımızın daha da güçlendirilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil yatırımcılarımıza yapılmıştır ve olağan bir işlemdir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198895BIST