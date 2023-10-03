***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 11:52
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı haber sitelerinde şirketimizin tahvil ödemesini yapamadığı şeklinde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır. 2 Ekim 2023 tarihli KAP açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, yapılan işlem vadesinin dolmasına 15 ay ( 24 Aralık 2024 ) bulunan tahvilimizin yatırımcılarına vade uzatımı konusunda bir seçenek sunmaktan ibarettir. Bu çağrı, halihazırda son derece sağlıklı olan şirket bilançomuzun ve finansal performansımızın daha da güçlendirilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil yatırımcılarımıza yapılmıştır ve olağan bir işlemdir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198895
BIST
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12:148.545
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 57,56
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.529
En Yüksek
8.563
12:1427,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0476
|Açılış
|: 27,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5843
En Düşük
27,3884
12:1428,8720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0818
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2189
En Düşük
28,7254
12:141.613,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.613,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TARKM
|493,00
|203.823.628
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|406.003.216
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|852.637.061
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|34.303.372
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,78
|64.084.205
|% -7,75
|
|THYAO
|252,20
|3.806.566.755
|% -0,47
|
|PETKM
|21,40
|2.996.259.558
|% 3,78
|
|ZOREN
|6,81
|2.948.816.221
|% 8,61
|
|EREGL
|45,10
|2.807.982.051
|% 0,71
|
|ASTOR
|135,00
|2.244.749.131
|% 1,43
|
|ZOREN
|6,81
|2.948.816.221
|% 8,61
|
|PETKM
|21,40
|2.996.259.558
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,38
|983.337.598
|% -0,24
|
|KOZAL
|29,26
|2.037.327.266
|% 1,74
|
|KRDMD
|30,98
|2.104.154.276
|% 2,45
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4896
|27,4968
|% 0,17
|
|Euro
|28,8538
|28,8720
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,1159
|33,2819
|% 0,13
|
|Frank
|29,7488
|29,9280
|% -0,06
|
|Riyal
|7,3092
|7,3459
|% 0,19
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,07
|
|Cumhuriyet
|11.055
|11.223
|7,00
|
|Tam
|10.812
|10.911
|-29,00
|
|Yarım
|5.423
|5.472
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.703
|2.736
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,65
|0,07
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|-0,04
|