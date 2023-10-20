***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 18:49
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.10.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulduğu üzere 20.10.2023 tarihinde TRSNRISA2412 ISIN no'lu tahvile ilişkin Tertip Bask Toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda şirketimiz tarafından, 30 /12/2021 tarihinde 24/12/2024 vadeli ve %26,50 Yıllık basit faiz ile ihraç edilmiş olan kıymetin tamamının vadesinin 15/01/2027 ve yıllık basit faiz oranının %49,75 olarak değiştirilmesi konusunda yatırımcılarla mutabakata varılmıştır.
Toplantı tutanağı, ihraç belgesi ekinde düzenlendiği üzere toplantı tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve müteakip Genel Bask kararı ile kesinlik kazanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208321
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
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|Önceki Kapanış
|: 7.769
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7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0119
|Açılış
|: 28,0700
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|Önceki Kapanış
|: 28,0500
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28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0229
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.783,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
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1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9827
|27,9929
|% 0,04
|
|Euro
|29,6741
|29,7012
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9288
|34,0989
|% 0,22
|
|Frank
|31,2486
|31,4368
|% 0,04
|
|Riyal
|7,4364
|7,4737
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.779
|1.779
|4,02
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.967
|12.074
|2,00
|
|Yarım
|6.002
|6.062
|1,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.031
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,91
|20,94
|0,20
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem