***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.10.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulduğu üzere 20.10.2023 tarihinde TRSNRISA2412 ISIN no'lu tahvile ilişkin Tertip Bask Toplantısı düzenlenmiştir.Toplantıda şirketimiz tarafından, 30 /12/2021 tarihinde 24/12/2024 vadeli ve %26,50 Yıllık basit faiz ile ihraç edilmiş olan kıymetin tamamının vadesinin 15/01/2027 ve yıllık basit faiz oranının %49,75 olarak değiştirilmesi konusunda yatırımcılarla mutabakata varılmıştır.Toplantı tutanağı, ihraç belgesi ekinde düzenlendiği üzere toplantı tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve müteakip Genel Bask kararı ile kesinlik kazanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208321BIST