***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin 23.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında , TRSNRISA2412 ISIN no'lu borçlanma aracına ilişkin 20.10.2023 tarihinde yapılan Tertip BASK toplantısında alınan kararın onaylanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210931BIST