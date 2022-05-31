***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL İNŞAAT VE TİCARET AŞ. Tahvil İhracına ilişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.Kurucu NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.05.2025Vade (Gün Sayısı) 1.088Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5342Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNRIS52515Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 6,5342 26,5 29,25 6.534.2002 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 6,6068 26,5 29,25 6.606.8003 27.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.8004 29.05.2023 26.05.2023 29.05.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.8005 28.08.2023 25.08.2023 28.08.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.8006 27.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.8007 26.02.2024 23.02.2024 26.02.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.8008 27.05.2024 24.05.2024 27.05.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.8009 26.08.2024 23.08.2024 26.08.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.80010 25.11.2024 22.11.2024 25.11.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.80011 24.02.2025 21.02.2025 24.02.2025 6,6068 26,5 29,25 6.606.80012 23.05.2025 22.05.2025 23.05.2025 6,389 26,5 29,25 6.389.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2025 22.05.2025 23.05.2025* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVade bitiş tarihinde, BIST TLREF Endeksinin ilgili dönemdeki getirisinin üzerine yıllık 600 baz puan ek getiriyi (dönemselleştirilmiş halini) ya da Yıllık 26,50 % basit ( 29,25 % bileşik ) getiri arasından yüksek olan yatrımcılara ödenecektir. Kupon hesaplamasında Yıllık % 26,5 Basit Getiriden hesaplanan Kupon oranı % 6,6068 ya da BIST TLREF Endeksi Getirisi +Yıllık 600 baz puan ek getiri ile hesaplanacak olan kupon faizinden yüksek olan kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033550BIST