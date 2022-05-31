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***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.05.2022 15:11
***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL İNŞAAT VE TİCARET AŞ. Tahvil İhracına ilişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Kurucu NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.05.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.088
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5342
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNRIS52515
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 6,5342 26,5 29,25 6.534.200
2 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
3 27.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
4 29.05.2023 26.05.2023 29.05.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
5 28.08.2023 25.08.2023 28.08.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
6 27.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
7 26.02.2024 23.02.2024 26.02.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
8 27.05.2024 24.05.2024 27.05.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
9 26.08.2024 23.08.2024 26.08.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
10 25.11.2024 22.11.2024 25.11.2024 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
11 24.02.2025 21.02.2025 24.02.2025 6,6068 26,5 29,25 6.606.800
12 23.05.2025 22.05.2025 23.05.2025 6,389 26,5 29,25 6.389.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2025 22.05.2025 23.05.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vade bitiş tarihinde, BIST TLREF Endeksinin ilgili dönemdeki getirisinin üzerine yıllık 600 baz puan ek getiriyi (dönemselleştirilmiş halini) ya da Yıllık 26,50 % basit ( 29,25 % bileşik ) getiri arasından yüksek olan yatrımcılara ödenecektir. Kupon hesaplamasında Yıllık % 26,5 Basit Getiriden hesaplanan Kupon oranı % 6,6068 ya da BIST TLREF Endeksi Getirisi +Yıllık 600 baz puan ek getiri ile hesaplanacak olan kupon faizinden yüksek olan kullanılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033550


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MRGYO 1,69 26.269.983 % 9,74  
AKSEN 23,12 307.582.261 % 9,47  
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