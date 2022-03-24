***NRM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.03.2022 16:47
***NRM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [NRM]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı NRM Neo Portföy KSB Serbest (Döviz)Özel Fon
Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012682
BIST
16:492.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,74
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:4914,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0222
|Açılış
|: 14,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:4916,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0209
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:49931,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,16
|Açılış
|: 931,08
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ULUSE
|70,45
|13.974.133
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.752.718
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.112.540
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.001.719
|% 9,95
|
|ALKA
|29,42
|31.917.428
|% 9,53
|
|PKENT
|232,40
|9.128.207
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.648.566
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.764.456
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,87
|86.934.267
|% -5,38
|
|KRDMD
|15,64
|3.662.744.882
|% 2,02
|
|THYAO
|28,12
|1.734.069.268
|% 0,07
|
|EREGL
|33,88
|1.721.132.997
|% 1,13
|
|SISE
|14,47
|1.333.614.621
|% 2,26
|
|GARAN
|12,09
|1.318.370.912
|% -0,66
|
|KRDMD
|15,64
|3.662.744.882
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,29
|458.704.980
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,94
|687.628.358
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,23
|531.020.577
|% -2,42
|
|GARAN
|12,09
|1.318.370.912
|% -0,66
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8427
|14,8459
|% 0,12
|
|Euro
|16,3322
|16,3655
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5126
|19,6105
|% -0,15
|
|Frank
|15,8763
|15,9720
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9453
|3,9651
|% 0,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,23
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.185
|6.279
|64,00
|
|Tam
|6.159
|6.313
|66,81
|
|Yarım
|2.977
|3.054
|32,32
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|16,16
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,07
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 52 artarak (% 0.06 ) 2, 433
-
17:02XU100
Endeks 2, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 25, 197.00 milyon TL de
-
17:02ULUSE
Yüzde 9.99 oranında artışla 70.45 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 762 adet işlem
-
17:01ANGEN
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 126, 666 adet işlem
-
17:00SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 903, 516 adet işlem