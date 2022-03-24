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***NRM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.03.2022 16:47
***NRM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***NRM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [NRM]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        Eski Fon Ünvanı                                  Yeni Fon Ünvanı NRM  Neo Portföy KSB Serbest (Döviz)Özel  Fon
                                                                           Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012682


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Yarım 2.977 3.054 32,32  
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