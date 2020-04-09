***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 2.485.063 2.485.063Transferler478.893 -478.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-502 1.429.887 1.429.385 1.429.385Dönem Karı (Zararı)1.429.887 1.429.887 1.429.887Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-502 -502 -502Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448Diğer Düzeltmeler-819.726 -819.726 -819.726Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.429.887 -1.429.887 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)502 1.870.235 1.870.737 1.870.737Dönem Karı (Zararı)502 1.870.235 1.870.737 1.870.737Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.730.893 1.730.893 1.730.893Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.035.398 1.870.235 11.696.352 11.696.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI602.453 -5.349.394Dönem Karı (Zararı)1.870.235 1.429.887Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.870.235 1.429.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-249.556 549.779Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler322.319 132.569Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler637.422 4.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.854Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler474.128Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler163.294Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-324.731Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-329.534Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.803Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.169.921Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.169.921Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler285.355 412.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.081.778 -7.329.060Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.231.194 -738.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)931.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.231.194 -1.669.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.219.471 -8.084.185İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.245.141İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.219.471 160.956Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.833 -10.228İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-635 635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-158.198 -10.863Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.854 3.692Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.980 1.515.940İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.515.468İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.980 472Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)44.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.209 -16.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.209 -16.188Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-461.099 -5.349.394Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.648Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.066.200YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.179.570 6.036İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri-1.192.932 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13.362 6.036FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI547.424 5.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.049.184İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-7.501.760YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.693 -343.358Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-657NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.350 -343.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.389 400.747DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.039 57.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 27.039 57.389Ticari Alacaklar6 0 62İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62Diğer Alacaklar8 10.103.368 8.246.518İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.543.281 8.245.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.560.087 1.377Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 20.575 17.927ARA TOPLAM10.150.982 8.321.896TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.150.982 8.321.896DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.861 15.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.861 15.223Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar1.861 15.223Diğer Alacaklar8 2.024.283 1.834.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.024.283 1.834.916Maddi Duran Varlıklar13 0 57.952Tesis, Makine ve Cihazlar57.536Mobilya ve Demirbaşlar416Ertelenmiş Vergi Varlığı15 384.432TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.026.144 2.292.523TOPLAM VARLIKLAR12.177.126 10.614.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.852 160.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.852 160.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 6.995 3.692Diğer Borçlar8 389.981 1.530.740İlişkili Taraflara Diğer Borçlar367.051 1.521.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.930 9.253Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 44.997 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.997Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 8.209 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.209ARA TOPLAM452.034 1.695.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.034 1.695.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 0 4.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar0 4.854Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 28.740 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.740 4.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER480.774 1.699.971ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.696.352 8.914.448Ödenmiş Sermaye17 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 200.945 200.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 0 -502Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 610.570 610.570Yasal Yedekler610.570 610.570Diğer Yedekler21 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.035.398 -4.376.452Net Dönem Karı veya Zararı1.870.235 1.429.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.696.352 8.914.448TOPLAM KAYNAKLAR12.177.126 10.614.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -349.786 -450.232Pazarlama Giderleri24 -6.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 20.145 216.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -203.010 -290.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-532.651 -529.938Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 2.352.724 2.461.124Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -144.538FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.820.073 1.786.648Finansman Gelirleri29 389.775 49.225Finansman Giderleri30 -54.258 -2.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.155.590 1.833.247Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -285.355 -403.360Dönem Vergi (Gideri) Geliri-81.972 -86.260Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-203.383 -317.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.870.235 1.429.887DÖNEM KARI (ZARARI)1.870.235 1.429.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.870.235 1.429.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 125Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi125Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -502TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.870.235 1.429.385Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.870.235 1.429.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836959BIST