***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.04.2020 17:03
***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 2.485.063 2.485.063
Transferler
478.893 -478.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-502 1.429.887 1.429.385 1.429.385
Dönem Karı (Zararı)
1.429.887 1.429.887 1.429.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-502 -502 -502
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448
Diğer Düzeltmeler
-819.726 -819.726 -819.726
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.429.887 -1.429.887 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
502 1.870.235 1.870.737 1.870.737
Dönem Karı (Zararı)
502 1.870.235 1.870.737 1.870.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.730.893 1.730.893 1.730.893
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.035.398 1.870.235 11.696.352 11.696.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
602.453 -5.349.394
Dönem Karı (Zararı)
1.870.235 1.429.887
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.870.235 1.429.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-249.556 549.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
322.319 132.569
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
637.422 4.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.854
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
474.128
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
163.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-324.731
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-329.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.169.921
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.169.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
285.355 412.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.081.778 -7.329.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.231.194 -738.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
931.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.231.194 -1.669.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.219.471 -8.084.185
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.245.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.219.471 160.956
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.833 -10.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-635 635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.198 -10.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.854 3.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.980 1.515.940
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.515.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.980 472
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
44.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.209 -16.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.209 -16.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-461.099 -5.349.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.066.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.179.570 6.036
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-1.192.932 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.362 6.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
547.424 5.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.049.184
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-7.501.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.693 -343.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.350 -343.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.389 400.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.039 57.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.039 57.389
Ticari Alacaklar
6 0 62
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62
Diğer Alacaklar
8 10.103.368 8.246.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.543.281 8.245.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.560.087 1.377
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 20.575 17.927
ARA TOPLAM
10.150.982 8.321.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.150.982 8.321.896
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.861 15.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.861 15.223
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
1.861 15.223
Diğer Alacaklar
8 2.024.283 1.834.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.024.283 1.834.916
Maddi Duran Varlıklar
13 0 57.952
Tesis, Makine ve Cihazlar
57.536
Mobilya ve Demirbaşlar
416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 384.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.026.144 2.292.523
TOPLAM VARLIKLAR
12.177.126 10.614.419
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 1.852 160.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.852 160.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 6.995 3.692
Diğer Borçlar
8 389.981 1.530.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
367.051 1.521.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.930 9.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.997 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.997
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 8.209 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.209
ARA TOPLAM
452.034 1.695.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.034 1.695.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 0 4.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 4.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 28.740 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.740 4.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
480.774 1.699.971
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.696.352 8.914.448
Ödenmiş Sermaye
17 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 0 -502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 610.570 610.570
Yasal Yedekler
610.570 610.570
Diğer Yedekler
21 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.035.398 -4.376.452
Net Dönem Karı veya Zararı
1.870.235 1.429.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.696.352 8.914.448
TOPLAM KAYNAKLAR
12.177.126 10.614.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -349.786 -450.232
Pazarlama Giderleri
24 -6.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 20.145 216.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -203.010 -290.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-532.651 -529.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 2.352.724 2.461.124
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -144.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.820.073 1.786.648
Finansman Gelirleri
29 389.775 49.225
Finansman Giderleri
30 -54.258 -2.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.155.590 1.833.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -285.355 -403.360
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-81.972 -86.260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-203.383 -317.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.870.235 1.429.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.870.235 1.429.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.870.235 1.429.887
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.870.235 1.429.385
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.870.235 1.429.385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836959
BIST