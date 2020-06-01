***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 16:55
***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448
Transferler
1.429.887 -1.429.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-532 1.412.527 1.411.995 1.411.995
Dönem Karı (Zararı)
1.412.527 1.412.527 1.412.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-532 -532 -532
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -1.034 610.570 50.000 -2.946.565 1.412.527 10.326.443 10.326.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.035.398 1.870.235 11.696.352 11.696.352
Diğer Düzeltmeler
16:52107.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.514,05
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:526,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:527,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:52380,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 380,30
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.752.234
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.142.585
|% -7,15
|
|AYCES
|25,38
|540.611
|% -6,28
|
|ULUUN
|8,93
|42.802.658
|% -4,29
|
|YAPRK
|9,57
|6.247.072
|% -3,72
|
|GARAN
|7,97
|980.871.823
|% 1,92
|
|ASELS
|31,24
|944.919.040
|% 3,51
|
|THYAO
|12,81
|800.703.983
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,63
|665.342.310
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,55
|556.959.363
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|556.959.363
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,63
|665.342.310
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.181.784
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|441.222.101
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,21
|149.618.975
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4474
|8,4898
|% 0,61
|
|Frank
|7,0662
|7,1088
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8116
|1,8207
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,19
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,30
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,62
|37,62
|-0,22
|