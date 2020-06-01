***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448Transferler1.429.887 -1.429.887Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-532 1.412.527 1.411.995 1.411.995Dönem Karı (Zararı)1.412.527 1.412.527 1.412.527Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-532 -532 -532Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 -1.034 610.570 50.000 -2.946.565 1.412.527 10.326.443 10.326.443Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.035.398 1.870.235 11.696.352 11.696.352Diğer Düzeltmeler