***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 15:12
***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU
Neta Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), İBP Menkul Değerler A.Ş. lehine feragat ettiği faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.
Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.
Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu Adres: Eskişehir Yolu 8. Km N156 06530 ANKARA
Tel: +90 (312) 292 90 90
Faks: +90 (312) 292 90 00
Neta Menkul Değerler A.Ş.
Tel: +90 (212) 222 44 66
Fax: +90 (212) 210 09 85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823912
BIST
16:31110.060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.749,91
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:316,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,1670
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|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:316,8553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,8430
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|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8401
16:31317,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,35
|Açılış
|: 317,35
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.171.578
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,90
|131.899.685
|% 17,38
|
|CRFSA
|6,70
|40.110.589
|% 16,93
|
|SONME
|6,11
|5.517.781
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.061.890
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.908.314
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|HUBVC
|27,98
|11.180.162
|% -5,35
|
|GYHOL
|21,88
|10.852.779
|% -4,70
|
|THYAO
|12,14
|933.192.362
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,53
|296.685.234
|% 5,86
|
|PETKM
|3,78
|235.998.789
|% 1,89
|
|HALKB
|6,25
|228.637.632
|% 2,80
|
|ODAS
|2,09
|202.397.808
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,36
|200.264.013
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|150.950.111
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,53
|296.685.234
|% 5,86
|
|ODAS
|2,09
|202.397.808
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,47
|101.806.005
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8502
|7,8895
|% 0,12
|
|Frank
|6,4071
|6,4457
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6378
|1,6460
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|15,85
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,09
|
|Cumhuriyet
|2.111
|2.143
|-3,00
|
|Tam
|2.100
|2.152
|-5,09
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,46
|
|Çeyrek
|509
|521
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|52,92
|52,92
|1,02
|
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