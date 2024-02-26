***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyetlerimizin şirketimizin talebi ile iki yıl geçici olarak durdurulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2024 tarihli yazısı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251910BIST