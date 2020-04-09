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***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.04.2020 10:27
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***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2020
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                           KARAR N             4
KARAR TARİHİ:16/03//2020
GÜNDEM:    FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI          a) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış Ocak-Aralık  2019  dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş  Ocak-Aralık 2019 dönemine ait Finansal Tabloları tarafımızca incelendiğini,   b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, UMS/UFRS' ye göre hazırlanmış söz konusu Finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
 
Bayram Ali Bayramoğlu                                                       Mesut Mert Alacahanlı
Yönetim Kurulu Başkanı                                                      Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(T.C.Kimlik N43702840840)                                             (T.C.Kimlik N11705734558)
 
 
 
Ayden ALACAHANLI
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.Kimlik N11723733984)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836812


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