***NTGAZ* *DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
24.03.2021 17:13
***NTGAZ******DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920209
BIST
17:181.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,83
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:187,9222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:189,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0349
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:18440,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,69
|Açılış
|: 440,25
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PEKGY
|2,20
|58.689.692
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.115
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.045.813
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.465.320
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.092.025
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,64
|450.796.266
|% -3,70
|
|EMKEL
|2,59
|8.907.171
|% -2,26
|
|BJKAS
|5,83
|248.677.084
|% -1,85
|
|AVHOL
|8,94
|7.647.325
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,20
|6.429.256.737
|% 0,14
|
|SASA
|47,36
|1.606.240.496
|% 8,52
|
|FROTO
|209,20
|862.948.080
|% 3,01
|
|SISE
|7,31
|845.178.182
|% 3,39
|
|AKBNK
|4,90
|828.654.930
|% 2,08
|
|GARAN
|7,20
|6.429.256.737
|% 0,14
|
|TSKB
|1,45
|340.107.347
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|523.996.392
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,18
|232.477.526
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|341.184.929
|% 2,16
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9226
|7,9265
|% -0,17
|
|Euro
|9,3882
|9,4212
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,8213
|10,8756
|% -0,61
|
|Frank
|8,4226
|8,4734
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1048
|2,1154
|% -0,29
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,53
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.898
|2.973
|9,12
|
|Yarım
|1.401
|1.438
|4,41
|
|Çeyrek
|703
|719
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|1,89
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29FORMT
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 728 adet işlem
-
17:28ISKPL
Yüzde 6.64 oranında artışla 41.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 403, 735 adet işlem
-
17:27GSDDE
Yüzde 5.43 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 565 adet işlem
-
17:26SARKY
Yüzde 6.49 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 353 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 25, 898.00 milyon TL de