***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 09:08
***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTGAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Tahsin Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030075
BIST
10:052.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 23,63
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:0515,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0810
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:0516,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1020
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:05905,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,82
|Açılış
|: 905,42
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ALBRK
|1,41
|2.130.571
|% 13,71
|
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|2.601.893
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|3.915.978
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|UFUK
|40,88
|1.889.472
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|804.535
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|653.209
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|476.798
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|21.218.284
|% -9,95
|
|THYAO
|42,56
|210.662.382
|% 1,67
|
|SAHOL
|19,22
|191.139.507
|% 1,42
|
|KRDMD
|15,99
|102.414.494
|% 1,40
|
|SISE
|19,88
|89.790.092
|% 1,43
|
|GARAN
|15,00
|77.215.197
|% 0,13
|
|SAHOL
|19,22
|191.139.507
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,70
|21.020.870
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,68
|26.526.068
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,62
|30.321.935
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,99
|102.414.494
|% 1,40
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4478
|15,4552
|% 0,46
|
|Euro
|16,0752
|16,1087
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,7879
|18,8822
|% 0,60
|
|Frank
|15,3386
|15,4310
|% 0,59
|
|Riyal
|4,1053
|4,1259
|% 0,58
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,28
|