***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 18:21
***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTGAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Uğur Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091593
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.092,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|424.655.235
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.548.733
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|397.160.807
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.012.880.141
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.161.800.169
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.301.363.944
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.256.593.384
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7064
|18,7098
|% 0,02
|
|Euro
|19,9839
|19,9998
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5234
|22,6364
|% 0,08
|
|Frank
|20,2047
|20,3264
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.390
|7.450
|17,00
|
|Yarım
|3.579
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,74
|