***NTGAZ* *NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***NTGAZ******NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05.05.2022İlgili Şirketler NTGAZ, NATENAçıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Tahsin Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen ve 05.05.2022 tarihinde KAP'ta duyurulan pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklamada ilgili şirket kodu sehven NATEN olarak seçilmiştir. İlgili şirkeim/1026517BIST