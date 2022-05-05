***NTGAZ* *NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2022 10:07
***NTGAZ******NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05.05.2022
İlgili Şirketler NTGAZ, NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Tahsin Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen ve 05.05.2022 tarihinde KAP'ta duyurulan pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklamada ilgili şirket kodu sehven NATEN olarak seçilmiştir. İlgili şirkeim/1026517
BIST
12:082.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 44,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
12:0814,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1233
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8569
En Düşük
14,7014
12:0815,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1192
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7789
En Düşük
15,6227
12:08904,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 13,97
|Açılış
|: 904,55
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:05
|IMASM
|18,15
|5.299.619
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.732
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.353.228
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.649.094
|% 9,95
|
|LIDER
|20,88
|78.916.067
|% -8,66
|
|TSPOR
|5,25
|104.255.432
|% -7,08
|
|DITAS
|26,86
|14.381.950
|% -6,41
|
|AKGRT
|3,18
|27.023.257
|% -5,64
|
|OYAYO
|7,42
|3.098.878
|% -4,99
|
|THYAO
|42,26
|1.181.959.313
|% 2,42
|
|SISE
|18,38
|812.537.756
|% 1,43
|
|KRDMD
|15,64
|653.386.528
|% 3,17
|
|TUPRS
|249,10
|612.306.170
|% 6,36
|
|KOZAL
|177,90
|583.215.976
|% 3,31
|
|ODAS
|2,61
|412.757.746
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,95
|470.066.914
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,74
|216.345.646
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,01
|471.750.200
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,54
|174.224.628
|% 2,31
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8528
|14,8556
|% 0,83
|
|Euro
|15,7612
|15,7739
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,5793
|18,6724
|% 0,17
|
|Frank
|15,1189
|15,2099
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9475
|3,9673
|% 0,87
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|13,34
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,72
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,14
|