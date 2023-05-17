***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.05.2023 07:37
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 3.500.000.000 TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) artırılarak 230.000.000 TL'ye (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151829
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8240
En Düşük
19,6576
17:5921,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0701
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,5228
En Düşük
21,3937
17:591.261,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.261,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SUMAS
|78,00
|370.926
|% 2,97
|
|QNBFL
|79,95
|132.557
|% 0,00
|
|OTTO
|90,50
|1.274.128
|% 0,00
|
|KERVN
|0,85
|581.325
|% 0,00
|
|ZEDUR
|36,10
|1.837.726
|% 0,00
|
|AYES
|17,47
|333.668
|% 0,00
|
|BALAT
|15,19
|788.979
|% 0,00
|
|ATAGY
|4,80
|2.125.606
|% 0,00
|
|BRKO
|4,30
|871.236
|% 0,00
|
|CASA
|118,10
|265.364
|% 0,00
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7400
|19,7529
|% 0,18
|
|Euro
|21,4780
|21,5062
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5077
|24,6306
|% -0,17
|
|Frank
|21,9152
|22,0472
|% -0,00
|
|Riyal
|5,2483
|5,2746
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-1,97
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.433
|4.596
|2,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.291
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|-0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında