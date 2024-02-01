***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.01.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesindeki tekrar eden bentlerin çıkarılması ve başlığın maddeye uygun hale getirilmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz uygun bulunmuş ve uygun görüş yazısı teslim alınmıştır.Gerekli izinlerin tamamlanmasına müteakip ana sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246253BIST