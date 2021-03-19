Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

19.03.2021 16:05



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 13/05/2020 18/05/2020 10080



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919333


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.529
Değişim :  -1,41% |  -21,94
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.554 En Düşük
1.511
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 18,70 1.130.771 % 10,00  
ARSAN 10,13 11.009.497 % 9,99  
ISKPL 41,94 120.214.113 % 9,96  
TRILC 28,48 57.926.896 % 9,96  
BLCYT 12,60 140.037.602 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2060 7,2095 % -1,54  
Euro 8,5855 8,5924 % -1,67  
Sterlin 9,9895 10,0396 % -1,75  
Frank 7,7363 7,7829 % -1,60  
Riyal 1,9196 1,9292 % -1,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 4,56  
Altın Gr. 404 404 -4,50  
Cumhuriyet 2.700 2.741 -26,00  
Tam 2.687 2.756 -24,14  
Yarım 1.299 1.333 -11,68  
Çeyrek 651 667 -5,84  
Gümüş.Ons 26,21 26,24 0,16  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,06  
B. Petrol 64,38 64,38 1,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru