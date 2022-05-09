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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.05.2022 17:02
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi
7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi
9 - Yönetim Kurulumuzun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına, aynı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulumuzun 2021/65 sayılı kararı ile kabul edilen Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi
11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2021 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
14 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Naturelgaz İlan Metni ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 Naturelgaz Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Naturelgaz 2021 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Naturelgaz 2021 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (09.05.2022) tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027835


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Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,23  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 -0,02  
B. Petrol 103 103 -2,49  
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