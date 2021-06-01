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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2021 23:06



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurula sunulacak öneri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 31.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, NTGAZ, TRENTGZ00014 Peşin 0,2826086 28,26086 15 0,2402173 24,02173

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.06.2021 30.06.2021 29.06.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, NTGAZ, TRENTGZ00014 0 0

Ek Açıklamalar
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek
a) Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması,
b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 TL'nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98.-TL'nin böylelikle toplamda 32.500.000-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,
c) Kar payı ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesi,
hususlarının 24.06.2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 115.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.478.622,72

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 90.198.685 36.981.608,61
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 90.198.685 36.981.608,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 35.861.457 33.297.164,38
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 184.222,21 184.222,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 54.153.005,79 3.500.222,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 54.153.005,79 3.500.222,02
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300.856 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 54.453.861,79 3.500.222,02
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.750.000 5.750.000
* Nakit 5.750.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 26.750.000 26.750.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.675.000 2.675.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 18.978.005,79 15.419.813,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 47.094.591,66

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 27.625.000 0 51,01 0,2402173 24,02173
TOPLAM 27.625.000 0 51,01 0,2402173 24,02173

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939480


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