***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurula sunulacak öneriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, NTGAZ, TRENTGZ00014 Peşin 0,2826086 28,26086 15 0,2402173 24,02173Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.06.2021 30.06.2021 29.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, NTGAZ, TRENTGZ00014 0 0Ek AçıklamalarTürkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülereka) Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması,b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 TL'nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98.-TL'nin böylelikle toplamda 32.500.000-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,c) Kar payı ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesi,hususlarının 24.06.2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 115.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.478.622,72* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 90.198.685 36.981.608,614. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 90.198.685 36.981.608,616. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 35.861.457 33.297.164,387. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 184.222,21 184.222,218. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 54.153.005,79 3.500.222,02Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 54.153.005,79 3.500.222,029. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300.856 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 54.453.861,79 3.500.222,0211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.750.000 5.750.000* Nakit 5.750.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 26.750.000 26.750.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.675.000 2.675.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 18.978.005,79 15.419.813,6820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 47.094.591,66Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 27.625.000 0 51,01 0,2402173 24,02173TOPLAM 27.625.000 0 51,01 0,2402173 24,02173Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939480BIST