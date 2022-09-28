***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 18:33
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin operasyonel verimlilik ve karlılık odaklı uzun vadeli stratejik iş planları çerçevesinde toplam satış hacmi, ciro ve brüt karlılık içerisindeki payları dikkate alınarak Aksaray, Bursa Mustafakemalpaşa ve Eskişehir Oto CNG istasyonlarının faaliyetlerine son verilmesine, karlılığı ve katma değeri yüksek diğer tesislerimizin faaliyetlerine yoğunlaşılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu üç oto CNG tesisimizin toplamının Şirketimiz toplam satış hacmi ve ciro içerisindeki payı oldukça düşük olup (2021 yılı toplam satış hacmi içindeki payı binde bir toplam ciro içerisindeki payı binde bir), bu tesislerin kapatılmasının Şirket'in toplam satışlarına etkisi önemsiz seviyededir. Şirketimiz operasyonel verimlilik ve karlılık odaklı faaliyetlerine, diğer tesislerinde kesintisiz şekilde devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065782
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,4323
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1222
En Düşük
17,6326
18:05989,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 23,22
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
990,53
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5258
|18,5301
|% 0,44
|
|Euro
|18,0544
|18,1222
|% 2,44
|
|Sterlin
|20,0964
|20,1972
|% 1,85
|
|Frank
|18,9035
|19,0173
|% 2,12
|
|Riyal
|4,9079
|4,9326
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|32,95
|
|Altın Gr.
|988
|989
|22,72
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.685
|6.790
|114,00
|
|Yarım
|3.252
|3.319
|56,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.660
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,37
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|2,99
|