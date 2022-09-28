***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin operasyonel verimlilik ve karlılık odaklı uzun vadeli stratejik iş planları çerçevesinde toplam satış hacmi, ciro ve brüt karlılık içerisindeki payları dikkate alınarak Aksaray, Bursa Mustafakemalpaşa ve Eskişehir Oto CNG istasyonlarının faaliyetlerine son verilmesine, karlılığı ve katma değeri yüksek diğer tesislerimizin faaliyetlerine yoğunlaşılmasına karar verilmiştir.Söz konusu üç oto CNG tesisimizin toplamının Şirketimiz toplam satış hacmi ve ciro içerisindeki payı oldukça düşük olup (2021 yılı toplam satış hacmi içindeki payı binde bir toplam ciro içerisindeki payı binde bir), bu tesislerin kapatılmasının Şirket'in toplam satışlarına etkisi önemsiz seviyededir. Şirketimiz operasyonel verimlilik ve karlılık odaklı faaliyetlerine, diğer tesislerinde kesintisiz şekilde devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065782BIST