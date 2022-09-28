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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2022 18:33
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin operasyonel verimlilik ve karlılık odaklı uzun vadeli stratejik iş planları çerçevesinde toplam satış hacmi, ciro ve brüt karlılık içerisindeki payları dikkate alınarak Aksaray, Bursa Mustafakemalpaşa ve Eskişehir Oto CNG istasyonlarının faaliyetlerine son verilmesine, karlılığı ve katma değeri yüksek diğer tesislerimizin faaliyetlerine yoğunlaşılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu üç oto CNG tesisimizin toplamının Şirketimiz toplam satış hacmi ve ciro içerisindeki payı oldukça düşük olup (2021 yılı toplam satış hacmi içindeki payı binde bir toplam ciro içerisindeki payı binde bir), bu tesislerin kapatılmasının Şirket'in toplam satışlarına etkisi önemsiz seviyededir. Şirketimiz operasyonel verimlilik ve karlılık odaklı faaliyetlerine, diğer tesislerinde kesintisiz şekilde devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065782


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Yarım 3.252 3.319 56,00  
Çeyrek 1.631 1.660 28,00  
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