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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2021 18:32



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Dökme CNG Tesisler:
Antalya Tesis: Çıplaklı Mah. 2018 Sok. No:66 Döşemealtı/ANTALYA
Bursa Tesis: Canbazlar Köyü Sazlık Mevkii Gürsu / BURSA
Denizli Tesis: Hacıeyüplü Mah. 3213 Sok. No:3 Merkezefendi/DENİZLİ
Elazığ Tesis: Kıraç Mah. Bingöl Cad-2 No: 27/1 Akçakiraz Merkez / ELAZIĞ
İzmir Tesis: Çapak Mah. 2570 Sok. No:36 Torbalı/ İZMİR
Kayseri Tesis : Örenşehir Mahallesi Melek Sokak No:30 İncesu / KAYSERİ
Kırıkkale Tesis:: Sağlık Mah. Abdi İpekçi Cad. No:12 Hacılar Merkez/KIRIKKALE
Konya Tesis: Fetih Mahallesi Taşoluk Sokak No:10 Karatay/KONYA
Lüleburgaz Tesis: Cumhuriyet Mah. Sakızköy Yolu (Küme Evler) Gazdaş Apt. No:6/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Ordu Tesis: Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Küme Evleri No:5/1 Altınordu / ORDU
Osmaniye Tesis: Karataş Mah. Atatürk Cad.No:32 Toprakkale/OSMANİYE
Rize Tesis: Asmalık Mah. Yıldırım Beyazıt Cad.No:49/B1 Kendirli/RİZE
Erzurum Tesis: Erzurum Enerji A.Ş. Petrol Ofisi Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mah. 15. Ara Sok. Palandöken/ERZURUM
Oto CNG Tesisler:
Aksaray Tesis: Bahçesaray Mh. Necmettin Erbakan Bulvarı 135. Cd. No:79/1/1 AKSARAY
Alibeyköy Tesis: Alibeyköy Mh. Atatürk Cd. No:118 Eyüpsultan / İSTANBUL
Bolu Tesis: Paşaköy Mh. Yeni Terminal Yanı Merkez/BOLU
Bursa Tesis: MKP Tatkavaklı Mh. Balıkesir Cd. No:45 Mustafakemalpaşa / BURSA
Eskişehir Tesis: Hisar Mh. Eskişehir-Bursa Karayolu No:684 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Konya Tesis: SelçukluDokuz Mh. Yeni İstanbul Cd. No:306A-1 Selçuklu / KONYA
Mersin Tesis: Karaduvar Mh. 1031. Sk. No:11 Akdeniz / MERSİN
Şekerpınar Tesis: Şekerpınar Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:44 Çayırova / KOCAELİ
Kocaeli-Çayırova Tesis: Cumhuriyet Mh. Çetin Sk. No:6/B Çayırova / KOCAELİ


Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Şirket' veya 'Naturelgaz') taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) faaliyet göstermektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969634


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MERIT 23,16 9.361.898 % 9,97  
GSDDE 4,30 44.187.700 % 9,97  
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Frank 9,6723 9,7305 % 0,10  
Riyal 2,4039 2,4159 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.760 5,19  
Altın Gr. 511 511 3,69  
Cumhuriyet 3.396 3.447 45,00  
Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
Çeyrek 819 838 10,62  
Gümüş.Ons 22,53 22,57 -0,04  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,01  
B. Petrol 83,40 83,40 -0,25  
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