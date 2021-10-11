***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Dökme CNG Tesisler:Antalya Tesis: Çıplaklı Mah. 2018 Sok. No:66 Döşemealtı/ANTALYABursa Tesis: Canbazlar Köyü Sazlık Mevkii Gürsu / BURSADenizli Tesis: Hacıeyüplü Mah. 3213 Sok. No:3 Merkezefendi/DENİZLİElazığ Tesis: Kıraç Mah. Bingöl Cad-2 No: 27/1 Akçakiraz Merkez / ELAZIĞİzmir Tesis: Çapak Mah. 2570 Sok. No:36 Torbalı/ İZMİRKayseri Tesis : Örenşehir Mahallesi Melek Sokak No:30 İncesu / KAYSERİKırıkkale Tesis:: Sağlık Mah. Abdi İpekçi Cad. No:12 Hacılar Merkez/KIRIKKALEKonya Tesis: Fetih Mahallesi Taşoluk Sokak No:10 Karatay/KONYALüleburgaz Tesis: Cumhuriyet Mah. Sakızköy Yolu (Küme Evler) Gazdaş Apt. No:6/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİOrdu Tesis: Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Küme Evleri No:5/1 Altınordu / ORDUOsmaniye Tesis: Karataş Mah. Atatürk Cad.No:32 Toprakkale/OSMANİYERize Tesis: Asmalık Mah. Yıldırım Beyazıt Cad.No:49/B1 Kendirli/RİZEErzurum Tesis: Erzurum Enerji A.Ş. Petrol Ofisi Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mah. 15. Ara Sok. Palandöken/ERZURUMOto CNG Tesisler:Aksaray Tesis: Bahçesaray Mh. Necmettin Erbakan Bulvarı 135. Cd. No:79/1/1 AKSARAYAlibeyköy Tesis: Alibeyköy Mh. Atatürk Cd. No:118 Eyüpsultan / İSTANBULBolu Tesis: Paşaköy Mh. Yeni Terminal Yanı Merkez/BOLUBursa Tesis: MKP Tatkavaklı Mh. Balıkesir Cd. No:45 Mustafakemalpaşa / BURSAEskişehir Tesis: Hisar Mh. Eskişehir-Bursa Karayolu No:684 Tepebaşı / ESKİŞEHİRKonya Tesis: SelçukluDokuz Mh. Yeni İstanbul Cd. No:306A-1 Selçuklu / KONYAMersin Tesis: Karaduvar Mh. 1031. Sk. No:11 Akdeniz / MERSİNŞekerpınar Tesis: Şekerpınar Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:44 Çayırova / KOCAELİKocaeli-Çayırova Tesis: Cumhuriyet Mh. Çetin Sk. No:6/B Çayırova / KOCAELİFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Şirket' veya 'Naturelgaz') taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) faaliyet göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969634BIST