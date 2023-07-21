***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAslı Gülhan SU ATA Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı 21.07.2023 +90 (212) 244 60 00 investor@global.com SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 204010/700378Harun Arslan Muhasebe Müdürü 21.07.2023 +90 212 613 70 80 investor@naturelgaz.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174337BIST