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***NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

28.12.2021 18:23
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Net Holding A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
144799536
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
25,68
Satıcının Unvanı
Net Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Kerem TİBUK / 144.799.536 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
5,83
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
4,67 TL - 6,99 TL
İşlem Tarihi
29/12/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Net Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin %25,68'ine tekabül eden 144.799.536 TL nominal değerli paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 5,83 TL fiyatla Şirket tarafından Kerem TİBUK'a Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986755


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YEOTK 58,35 128.375.246 % 9,99  
EDATA 19,82 16.506.724 % 9,99  
HEDEF 6,28 86.917.010 % 9,98  
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Riyal 3,1393 3,1550 % 2,20  
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Altın Gr. 687 687 12,89  
Cumhuriyet 4.652 4.722 212,00  
Tam 4.625 4.747 204,38  
Yarım 2.236 2.296 98,86  
Çeyrek 1.121 1.148 49,43  
Gümüş.Ons 22,99 23,05 0,00  
Gümüş Gr. 8,70 8,73 -0,03  
B. Petrol 78,84 78,84 0,04  
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