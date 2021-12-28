***NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNet Holding A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)144799536Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)25,68Satıcının UnvanıNet Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıKerem TİBUK / 144.799.536 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)5,83Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları4,67 TL - 6,99 TLİşlem Tarihi29/12/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Net Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin %25,68'ine tekabül eden 144.799.536 TL nominal değerli paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 5,83 TL fiyatla Şirket tarafından Kerem TİBUK'a Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986755BIST