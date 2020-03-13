***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:33
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828586
BIST
16:0697.493
En Yüksek
|Değişim
|: 4,11%
|| 3.853,00
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:066,2936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:067,0005
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0724
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:06322,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,77
|Açılış
|: 322,13
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|45.792.497
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|11.955.280
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.033.119
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.386
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|88.303.233
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,10
|1.017.709.169
|% 7,14
|
|THYAO
|9,25
|893.237.230
|% 9,08
|
|GARAN
|9,30
|502.428.918
|% 6,41
|
|EREGL
|8,38
|317.878.560
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,11
|304.583.098
|% 5,50
|
|ODAS
|1,39
|273.055.465
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,95
|151.031.688
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,11
|304.583.098
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,26
|285.126.376
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|148.789.423
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8172
|7,8564
|% -1,18
|
|Frank
|6,5645
|6,6041
|% -1,48
|
|Riyal
|1,6716
|1,6799
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|14,27
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|16,44
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|7,95
|
|Çeyrek
|517
|528
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,10
|35,10
|1,88
|
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