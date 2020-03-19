***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:17
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830634
BIST
10:5985.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -167,83
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:596,5252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5252
En Düşük
6,4647
10:597,0714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:59310,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,02
|Açılış
|: 310,73
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.553.034
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|949.863
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,14
|7.774.475
|% 8,65
|
|HUBVC
|11,59
|16.372.402
|% -11,32
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.801
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|421.919
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,93
|168.024.859
|% 0,38
|
|ASELS
|21,56
|128.225.332
|% -0,83
|
|GARAN
|8,07
|122.352.887
|% 0,88
|
|ISFIN
|2,74
|87.044.546
|% 5,38
|
|ECILC
|3,09
|66.071.488
|% 3,69
|
|ISFIN
|2,74
|87.044.546
|% 5,38
|
|ODAS
|1,18
|37.338.363
|% -1,67
|
|YKBNK
|1,98
|59.869.491
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|19.029.851
|% -1,30
|
|ECILC
|3,09
|66.071.488
|% 3,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4699
|7,5074
|% -0,58
|
|Frank
|6,6787
|6,7189
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7325
|1,7411
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-5,42
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,10
|26,10
|1,22
|