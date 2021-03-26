***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:52
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920971
BIST
16:411.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,38
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:418,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0809
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:419,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1268
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:41445,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,19
|Açılış
|: 445,65
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BJKAS
|6,93
|595.085.298
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.978.310
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.072.165
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.507.989
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.187.896
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,56
|5.618.808
|% -8,23
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,91
|2.492.500.392
|% -1,14
|
|VESTL
|38,34
|948.434.866
|% 3,34
|
|SISE
|7,33
|825.096.893
|% 1,52
|
|SASA
|44,98
|708.508.084
|% -0,84
|
|AVOD
|9,49
|665.187.896
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.492.500.392
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,19
|209.347.003
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|610.212.338
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,17
|309.471.182
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.871.757
|% 0,72
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0111
|8,0177
|% 0,98
|
|Euro
|9,4595
|9,4828
|% 1,36
|
|Sterlin
|11,0301
|11,0854
|% 1,54
|
|Frank
|8,4939
|8,5451
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,32
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|2,07
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Seans Raporu
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