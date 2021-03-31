***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2021 12:40
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922096
BIST
15:481.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:488,2818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0415
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:489,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0225
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:48448,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,99
|Açılış
|: 448,34
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:46
|LINK
|40,70
|31.619.616
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.444.028
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.023.840
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.836.356
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|NTHOL
|4,52
|111.164.146
|% -8,32
|
|GARAN
|6,73
|1.899.223.391
|% -0,74
|
|SASA
|47,90
|1.374.801.893
|% 7,74
|
|KOZAL
|117,20
|730.825.272
|% 1,74
|
|BJKAS
|8,05
|627.798.832
|% 6,20
|
|FROTO
|198,30
|582.220.560
|% 0,30
|
|GARAN
|6,73
|1.899.223.391
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,21
|170.401.289
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,92
|167.244.017
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,05
|627.798.832
|% 6,20
|
|KRDMD
|7,12
|548.612.953
|% 0,56
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2773
|8,2830
|% -0,48
|
|Euro
|9,7328
|9,7466
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,3420
|11,3988
|% -0,63
|
|Frank
|8,7206
|8,7731
|% -0,98
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -0,84
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|1,88
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-4,13
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,00
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,03
|
Seans Raporu
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