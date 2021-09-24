***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:52
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965135
BIST
16:111.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,83
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:118,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1110,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0705
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:11497,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,80
|Açılış
|: 497,70
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PKENT
|2.364,80
|4.658.260
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.243.188
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|25.023.428
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.519.082
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.916.462
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|36.005.304
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,20
|12.757.827
|% -9,06
|
|DESPC
|9,84
|16.617.514
|% -7,61
|
|GARAN
|8,86
|1.586.730.223
|% -3,49
|
|KIMMR
|3,95
|796.679.056
|% -6,62
|
|THYAO
|13,50
|725.607.152
|% 1,28
|
|SISE
|8,17
|477.671.910
|% -0,85
|
|AKBNK
|5,12
|446.447.182
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,95
|796.679.056
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,31
|434.428.275
|% -3,35
|
|GARAN
|8,86
|1.586.730.223
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,79
|253.943.455
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|446.447.182
|% -3,40
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8526
|8,8569
|% 1,08
|
|Euro
|10,3729
|10,3796
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0932
|12,1538
|% 0,90
|
|Frank
|9,5569
|9,6144
|% 1,26
|
|Riyal
|2,3599
|2,3717
|% 1,32
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,74
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|39,94
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,31
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,66
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,00
|
|B. Petrol
|76,96
|76,96
|-0,27
|