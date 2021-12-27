***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 15:37
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986381
BIST
15:531.903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:5311,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,3221
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:5312,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3560
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:53655,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 17,37
|Açılış
|: 655,70
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ADEL
|29,64
|12.199.771
|% 9,94
|
|AKSUE
|23,88
|4.704.798
|% 4,37
|
|ALGYO
|28,04
|44.717.552
|% 3,93
|
|ALARK
|12,44
|105.813.363
|% 3,15
|
|ALCAR
|303,00
|35.557.096
|% 1,68
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|54.252.366
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.700.538.129
|% 0,09
|
|THYAO
|20,94
|1.643.313.945
|% -0,85
|
|EREGL
|28,88
|1.541.665.239
|% 1,76
|
|SASA
|50,00
|1.390.504.244
|% 5,04
|
|KRDMD
|9,48
|1.218.346.776
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,63
|1.005.788.422
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,23
|510.921.993
|% 0,45
|
|GARAN
|11,73
|1.700.538.129
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,48
|1.218.346.776
|% 0,53
|
|ODAS
|1,37
|126.673.844
|% 0,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2872
|11,3135
|% 2,93
|
|Euro
|12,7690
|12,7955
|% 2,86
|
|Sterlin
|15,0815
|15,1571
|% 2,61
|
|Frank
|12,2282
|12,3018
|% 2,67
|
|Riyal
|2,9956
|3,0106
|% 2,65
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,63
|
|Altın Gr.
|655
|655
|16,73
|
|Cumhuriyet
|4.431
|4.498
|-24,00
|
|Tam
|4.407
|4.524
|-29,14
|
|Yarım
|2.130
|2.188
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.068
|1.094
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,12
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,07
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Seans Raporu
15:53
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