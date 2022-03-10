***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 11:46
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008977
BIST
11:502.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,65
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.052
11:5014,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1094
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:5016,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1494
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:50941,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,68
|Açılış
|: 941,31
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:50
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.424
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|974.458
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.806.038
|% 9,89
|
|EUYO
|3,11
|1.812.079
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,65
|160.002.074
|% -6,48
|
|AVOD
|1,80
|17.629.479
|% -4,76
|
|NTHOL
|9,27
|17.411.212
|% -4,33
|
|SKTAS
|3,16
|7.999.933
|% -3,95
|
|EDIP
|3,33
|2.957.131
|% -2,92
|
|KRDMD
|14,95
|1.932.166.480
|% 4,33
|
|THYAO
|26,36
|1.460.307.961
|% 0,84
|
|SASA
|55,25
|1.273.340.303
|% -0,99
|
|EREGL
|34,40
|848.623.134
|% 1,59
|
|TUPRS
|199,50
|612.392.200
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,95
|1.932.166.480
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,18
|158.709.008
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,72
|241.985.848
|% -0,53
|
|ODAS
|1,47
|94.816.448
|% -1,34
|
|PETKM
|8,13
|511.913.578
|% 0,99
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7479
|14,7579
|% 0,75
|
|Euro
|16,3525
|16,4035
|% 0,92
|
|Sterlin
|19,3381
|19,4351
|% 0,50
|
|Frank
|15,8372
|15,9326
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9163
|3,9359
|% 0,67
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-5,81
|
|Altın Gr.
|941
|941
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,36
|