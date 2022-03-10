***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 13:09
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008992
BIST
13:192.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,16
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.037
13:1914,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1259
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7744
En Düşük
14,6097
13:1916,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1527
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4507
En Düşük
16,1888
13:19945,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,15
|Açılış
|: 945,79
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
947,60
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler13:17
|UZERB
|42,90
|321.829
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|759.311
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.640.728
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.110.728
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|14.328.672
|% 9,89
|
|NTHOL
|8,80
|43.382.738
|% -9,18
|
|SKTAS
|3,10
|12.184.548
|% -5,78
|
|ISGYO
|7,73
|229.129.572
|% -5,50
|
|EDIP
|3,28
|3.417.230
|% -4,37
|
|HEKTS
|14,21
|173.816.680
|% -3,66
|
|KRDMD
|14,93
|2.805.959.017
|% 4,19
|
|THYAO
|26,14
|2.197.155.164
|% 0,00
|
|SASA
|55,00
|1.522.364.955
|% -1,43
|
|EREGL
|34,28
|1.095.154.781
|% 1,24
|
|TUPRS
|201,30
|950.594.470
|% 2,70
|
|KRDMD
|14,93
|2.805.959.017
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,15
|260.034.605
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|155.465.385
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,71
|339.936.019
|% -0,80
|
|DOHOL
|3,12
|277.361.952
|% -0,95
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7540
|14,7744
|% 0,86
|
|Euro
|16,3433
|16,4068
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,3169
|19,4138
|% 0,39
|
|Frank
|15,8274
|15,9227
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9154
|3,9351
|% 0,65
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|4,01
|
|Altın Gr.
|942
|942
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.245
|6.336
|41,00
|
|Tam
|6.213
|6.371
|60,29
|
|Yarım
|3.003
|3.082
|29,17
|
|Çeyrek
|1.506
|1.541
|14,58
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|5,27
|