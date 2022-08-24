***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 14:14
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057968
BIST
16:403.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -22,00
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:4018,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0557
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:4018,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:401.018,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.018,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:40
|HKTM
|17,71
|3.320.802
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.588.895
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|222.369.285
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.465.259
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|314,00
|52.304.932
|% -7,46
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,10
|9.115.654.030
|% 3,39
|
|ISCTR
|7,80
|4.327.339.725
|% -4,88
|
|YKBNK
|6,13
|3.656.503.303
|% -2,39
|
|AKBNK
|11,17
|3.089.440.054
|% -2,70
|
|GARAN
|23,40
|2.928.294.397
|% 1,39
|
|YKBNK
|6,13
|3.656.503.303
|% -2,39
|
|ISCTR
|7,80
|4.327.339.725
|% -4,88
|
|EKGYO
|3,90
|1.922.487.355
|% -1,76
|
|ALBRK
|2,37
|907.570.227
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,17
|3.089.440.054
|% -2,70
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1558
|18,1653
|% 0,31
|
|Euro
|18,0231
|18,0384
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,3073
|21,4142
|% -0,27
|
|Frank
|18,6950
|18,8076
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8174
|4,8415
|% 0,19
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.834
|6.882
|-34,00
|
|Yarım
|3.330
|3.365
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:54SANFM
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 16.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 804 adet işlem
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16:53AKFGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 323, 158 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 44 kaybederek (% -0.84 ) 3, 371
-
16:51XU100
Endeks 3, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 57, 025.00 milyon TL de
-
16:51SANFM
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 17.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 161, 132 adet işlem