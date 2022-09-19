***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:12
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063854
BIST
10:023.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,70
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.388
En Düşük
3.378
10:0218,2950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2950
En Düşük
18,2293
10:0218,2690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:02979,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,09
|Açılış
|: 979,38
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERKO
|6,40
|27.435.217
|% 8,11
|
|SMRTG
|44,60
|4.187.806
|% 6,70
|
|UTPYA
|26,62
|111.644
|% 6,48
|
|VERTU
|31,22
|1.923.776
|% 4,00
|
|SNPAM
|14,00
|241.640
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,38
|713.401
|% -9,95
|
|TSKB
|4,41
|33.518.984
|% -9,82
|
|UFUK
|60,00
|62.100
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,50
|51.587
|% -4,11
|
|IMASM
|69,00
|245.640
|% -1,71
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|THYAO
|73,95
|3.898.991.624
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,30
|2.458.033.078
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,30
|2.458.033.078
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|KARSN
|8,61
|1.263.384.328
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2820
|18,2950
|% 0,22
|
|Euro
|18,2476
|18,2690
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7736
|20,8778
|% -0,07
|
|Frank
|18,8188
|18,9322
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8519
|4,8763
|% 0,17
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-12,95
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.654
|6.753
|41,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,31
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,90
|90,90
|-0,45
|