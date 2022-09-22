***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 14:49
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064666
BIST
14:563.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 38,79
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:5618,3720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:5618,2175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1885
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:56988,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,03
|Açılış
|: 988,26
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KMPUR
|49,72
|115.701.542
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.464.027
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.523.323
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.128.310
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|62.979.744
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|115.311.442
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|86.620.089
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.075.394
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.797.731
|% -9,78
|
|THYAO
|70,40
|2.452.644.801
|% 0,93
|
|EKGYO
|4,06
|2.413.108.085
|% 4,10
|
|SISE
|27,48
|1.885.125.634
|% 2,31
|
|YKBNK
|7,16
|1.784.900.884
|% 2,43
|
|AKBNK
|11,64
|1.655.352.452
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,06
|2.413.108.085
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,16
|1.784.900.884
|% 2,43
|
|ZOREN
|3,99
|793.541.965
|% 0,76
|
|ISCTR
|8,12
|1.507.229.165
|% 2,40
|
|AKBNK
|11,64
|1.655.352.452
|% 1,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3644
|18,3720
|% 0,25
|
|Euro
|18,1987
|18,2175
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,7239
|20,8278
|% 0,62
|
|Frank
|18,6498
|18,7621
|% -1,28
|
|Riyal
|4,8708
|4,8952
|% 0,28
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-1,66
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-19,00
|
|Tam
|6.678
|6.749
|-47,00
|
|Yarım
|3.254
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|90,88
|90,88
|1,05
|
Seans Raporu
14:56
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15:11OSMEN
Yüzde 4.27 oranında artışla 36.62 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 007 adet işlem
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15:10KARYE
Yüzde 5.61 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 566, 495 adet işlem
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15:09OYYAT
Yüzde 7.80 oranında artışla 36.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 301, 171 adet işlem
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15:08INFO
Yüzde 5.12 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 129, 583 adet işlem
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15:07XU100
Endeks 3, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 35, 910.00 milyon TL de